Ketidakpastian Ekonomi Dunia, Pengusaha Soroti Pentingnya Ketahanan Pangan

JAKARTA - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) menilai, saat ini ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian. Sebab itu, pengusaha mendorong peran perempuan terhadap ketahanan pangan.

Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil mengapresiasi seluruh pengurus yang telah berpartisipasi dalam Rakernas. Mengingat, ada tugas yang perlu dikerjakan bersama, yakni memberdayakan Muslimah melalui UMKM.

BACA JUGA: Mendagri Minta Pengusaha Tak Tahan Stok Pangan di Bulan Puasa

"Kita bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Khususnya kaum perempuan dengan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi," kata Ingrid di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Menurutnya, peran perempuan terhadap ketahanan pangan sangat penting. Mengingat, kaum hawa sudah terlibat, mulai dari kegiatan produksi pertanian, pengolahan, sampai menyiapkan pangan di keluarga.

Sayangnya, peran itu sering terabaikan, dan dianggap rutinitas biasa. Padahal, tanpa perempuan, tidak akan ada generasi muda hebat yang dapat memimpin suatu bangsa. Karena itu, perlu kebijakan yang berpihak pada perempuan dalam ketahanan pangan.

Di antaranya, meningkatkan peran aktif perempuan di kelompok tani, pelatihan budidaya pertanian dan manajemen usaha tani, penyuluhan tentang pengolahan hasil pangan, gizi keluarga, dan kesehatan keluarga yang melibatkan perempuan.