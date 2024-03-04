Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendagri Minta Pengusaha Tak Tahan Stok Pangan di Bulan Puasa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:09 WIB
Mendagri Minta Pengusaha Tak Tahan Stok Pangan di Bulan Puasa
Pengusaha pangan diminta tidak menahan stok jelang ramadan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pengusaha di sektor pangan tidak menahan-nahan barang jelang memasuki Bulan Puasa. Hal tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga pangan di pasar.

"Kalau ada barang ditahan, menyebabkan distribusi tidak jalan, dan langka, harga naik, masyarakat yang kasihan," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Menurutnya para pelaku usaha masih tetap bisa meraih keuntungan tanpa merugikan masyarakat, ketika harga bahan pangan di pasar menjadi mahal akibat penimbunan.

"Ini mohon maaf dengan segala hormat rekan rekan pengusaha, kita mohon dengan situasi seperti ini, kita tentu berharap rekan pengusaha untung," sambungnya.

Menurut Tito, kondisi yang saat ini tengah terjadi memang sektor pertanian baru mulai memasuki musim panen di Bulan Maret, sedangkan untuk puncaknya baru terjadi bulan April mendatang. Belum lagi, ada proyeksi dari menurunnya produksi padi pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah mengatakan jumlah produksi padi, gabah kering giling pada periode Januari - April 2024 mengalami penurunan sebesar 3,95 juta ton atau -17,54% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
