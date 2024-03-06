Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasabah Makin Mudah Belanja Kebutuhan via Smartphone

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:52 WIB
Nasabah Makin Mudah Belanja Kebutuhan via Smartphone
Nasabah bank muamalat semakin mudah belanja kebutuhan sehari-hari (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melakukan kerja sama dengan WIR Group (PT WIR ASIA Tbk). Melalui anak perusahaannya Mindstores, meluncurkan layanan quick commerce Hijrah Groceries.

Layanan ini memungkinkan lebih dari setengah juta pengguna aktif aplikasi mobile banking Muamalat DIN untuk berbelanja di jaringan Alfamart. Hijrah Groceries resmi diluncurkan pada 6 Maret 2024 di Muamalat Tower, Jakarta.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, inovasi Hijrah Groceries akan sangat memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun berbagi terutama di momentum bulan Ramadan kali ini. Sebab, nasabah cukup memesan kebutuhan melalui Muamalat DIN dan barang akan diantar oleh kurir dari Alfamart terdekat.

“Pada layanan ini kami mengedepankan nilai AMANAH yang merupakan singkatan dari AMan, ANtar Cepat, dan MudAH. Bank Muamalat optimistis Hijrah Groceries dapat menjadi layanan yang diandalkan oleh nasabah dan masyarakat Indonesia secara umum,” katanya, Rabu (6/3/2024).

Indra menambahkan bahwa saat ini Bank Muamalat telah memasuki era superapp melalui berbagai fitur dan layanan yang ada di Muamalat DIN. Fitur dan layanan tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di era digital saat ini.

Sementara itu, Chief Executive Officer Mindstores Adian Adhitama Bachtiar mengatakan, pihaknya sangat antusias menghadirkan Hijrah Groceries dalam rangka mendukung kebutuhan dan preferensi konsumen yang berkembang di Indonesia. Melalui kemitraan strategis ini, WIR Group dan Bank Muamalat berkomitmen untuk memberikan akses yang mudah dan aman terhadap produk-produk halal dan berkualitas tinggi kepada konsumen.

“Kami yakin kolaborasi dengan Bank Muamalat akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai tambah signifikan kepada masyarakat luas, sambil terus memperkuat posisi kami sebagai pelopor dalam inovasi layanan teknologi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
