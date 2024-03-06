Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proses Likuidasi, OJK Ungkap Kabar Terbaru Wanaartha Life

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:57 WIB
Proses Likuidasi, OJK Ungkap Kabar Terbaru Wanaartha Life
OJK ungkap kabar WanaArtha Life (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (PT WAL) sedang menjalankan proses likuidasi pasca dilakukannya pencabutan izin usaha dan pembentukan tim likuidasi.

“Berdasarkan laporan Tim Likuidasi yang disampaikan kepada OJK, diketahui bahwa tim likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 kepada pemegang polis, dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan resminya, Rabu (6/3/2024).

Sebelumnya, Ogi menyampaikan bahwa OJK telah menyetujui Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) likuidasi yang disampaikan. Di mana dalam RKAB tersebut, tim likuidasi menargetkan penyelesaian likuidasi dalam waktu dua tahun atau hingga akhir 2024.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemegang saham, dewan komisaris dan direksi non aktif Wanaartha Life untuk dapat mendukung proses penyelesaian likuidasi, dengan mengutamakan kepentingan pemegang polis,” imbuh Ogi.

Sebagai informasi, OJK resmi mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life pada 5 Desember 2022 lalu. Pencabutan izin usaha tersebut berdasarkan keputusan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.05/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374/ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877/ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189797/ojk_optimistis_penghimpunan_dana_di_pasar_modal_akan_meningkat-b1qS_large.jpg
OJK: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tahun Depan Lebih Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189192/banjir_di_sumatera-fA8H_large.jpg
OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187593/ihsg-cWyd_large.jpeg
OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement