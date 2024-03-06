Hasil RUPS BTN, Eks Wadirut BNI dan Pejabat OJK Jadi Direksi-Komisaris

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) telah menyetujui mata acara perubahan susunan pengurus perseroan yaitu pengunduran diri Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN.

Melansir dari Keterbukaan Informasi BEI, jabatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN berakhir efektif terhitung sejak Senin 4 Maret 2024 usai perseroan menerima surat Pemberitahuan Pengangkatan bahwa Yusuf telah diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI).

Dengan demikian, BTN resmi menunjuk mantan Wadirut BNI Adi Sulistyowati menggantikan Muhammad Yusuf Permana dan deputi komisioner pengawas bank pemerintah dan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko menggantikan Alm. Ahdi Jumhari Luddin.

"Berdasarkan keputusan RUPS maka tadi udah diutus, ada 2 komisaris yang diganti," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Pemegang saham mengangkat Muhammad Iqbal sebagai direktur SME and retail funding. Sebelumnya Iqbal merupakan direktur institutional banking BNI.