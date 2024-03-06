Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hasil RUPS BTN, Eks Wadirut BNI dan Pejabat OJK Jadi Direksi-Komisaris

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |18:24 WIB
Hasil RUPS BTN, Eks Wadirut BNI dan Pejabat OJK Jadi Direksi-Komisaris
RUPST BTN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) telah menyetujui mata acara perubahan susunan pengurus perseroan yaitu pengunduran diri Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN.

Melansir dari Keterbukaan Informasi BEI, jabatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN berakhir efektif terhitung sejak Senin 4 Maret 2024 usai perseroan menerima surat Pemberitahuan Pengangkatan bahwa Yusuf telah diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI).

Dengan demikian, BTN resmi menunjuk mantan Wadirut BNI Adi Sulistyowati menggantikan Muhammad Yusuf Permana dan deputi komisioner pengawas bank pemerintah dan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko menggantikan Alm. Ahdi Jumhari Luddin.

"Berdasarkan keputusan RUPS maka tadi udah diutus, ada 2 komisaris yang diganti," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Pemegang saham mengangkat Muhammad Iqbal sebagai direktur SME and retail funding. Sebelumnya Iqbal merupakan direktur institutional banking BNI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174500/gaji_teller_bank_btn-QMlD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Teller Bank BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/278/3126203/bank_tabungan_negara-c5NW_large.jpg
Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut BTN, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/278/3112942/btn-A1jT_large.jpg
BTN Targetkan Aset Tembus Rp500 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/470/3101285/erick-wPmB_large.jpg
Erick Thohir Ingin BTN Jadi Megabank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/470/3055081/atasi-backlog-rumah-btn-siapkan-2-skema-subsidi-baru-yrxtsf0juW.jpg
Atasi Backlog Rumah, BTN Siapkan 2 Skema Subsidi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049572/kode-bank-btn-untuk-transfer-beda-bank-dan-virtual-account-7ohmo00rVu.png
Kode Bank BTN untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement