BYD Ingin Terlibat di Proyek IKN, Tawarkan Proyek Canggih

SHENZHEN - Build Your Dreams (BYD) memiliki ragam inovasi teknologi yang bisa digunakan dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kalimantan Timur. BYD juga menyatakan kesiapan untuk berperan di IKN.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao menyampaikan bahwa BYD melihat ada progres besar di IKN yang mengedepankan teknologi dan menjadi kota ramah lingkungan.

Hal tersebut pun sesuai dengan tujuan BYD, perusahaan teknologi yang mengedepankan energi baru dalam ragam inovasi untuk mendukung kehidupan berkelanjutan di masa depan dengan membangun ekosistem tanpa emisi.

"Baru ini juga BYD sadar IKN progres tepat terlebih di tahun ini," ujarnya, di BYD Headquarter, Shenzhen, China, Rabu (6/3/2024).

BYD tidak hanya mengembangkan teknologi untuk kendaraan listrik. Tapi banyak teknologi canggih yang bisa dimanfaatkan IKM dan berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan.