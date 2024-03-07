Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Trauma Investasi Saham? Begini Cara Atasinya

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |22:03 WIB
Trauma Investasi Saham? Begini Cara Atasinya
Cara Investasi Saham (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Antusiasme dari para investor saham di Indonesia saat ini naik signifikan semenjak pandemi.

Akan tetapi beberapa dari mereka menjadi korban dari informasi yang salah dari oknum influencer saham, yang menyebabkan trauma dalam berinvestasi saham.

“Jadi ini memberikan solusi yang dapat diandalkan untuk investor saham yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal atau tidak memiliki cukup waktu untuk terus-menerus memantau pergerakan saham,” ujar Chief Business Officer Moduit Digital Indonesia Stefanus Adi Utomo padasoft Moduit Stock Advisory Service (Mosaic). di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

“Dan membutuhkan nasihat investasi dari penasihat yang berpengalaman dan berlisensi OJK,” tambahnya.

Stefanus menambahkan pihaknya ingin menciptakan iklim investasi saham yang lebih baik di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membuka kesempatan bagi financial influencer atau educator berlisensi OJK untuk bergabung dalam mengembangkan bisnis investasi saham yang lebih sehat dan patuh pada regulasi yang ada, sehingga menciptakan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152909/saham-a1PC_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/278/3150779/saham-SIrl_large.jpg
Daftar 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi di Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146684/ihsg-5nyE_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.210, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/278/3143152/pergerakan_saham-c2oY_large.jpg
Investor Asing Catatkan Net Buy Rp1,47 Triliun saat IHSG Lesu, Ini 5 Saham Paling Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142918/ihsg-cKNw_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Bikin Investor Cuan dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142914/ihsg-e7J6_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,53%, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.420 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement