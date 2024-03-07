Trauma Investasi Saham? Begini Cara Atasinya

JAKARTA – Antusiasme dari para investor saham di Indonesia saat ini naik signifikan semenjak pandemi.

Akan tetapi beberapa dari mereka menjadi korban dari informasi yang salah dari oknum influencer saham, yang menyebabkan trauma dalam berinvestasi saham.

BACA JUGA: Intip Menu Saham Pilihan saat IHSG Menguat

“Jadi ini memberikan solusi yang dapat diandalkan untuk investor saham yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal atau tidak memiliki cukup waktu untuk terus-menerus memantau pergerakan saham,” ujar Chief Business Officer Moduit Digital Indonesia Stefanus Adi Utomo padasoft Moduit Stock Advisory Service (Mosaic). di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

“Dan membutuhkan nasihat investasi dari penasihat yang berpengalaman dan berlisensi OJK,” tambahnya.

Stefanus menambahkan pihaknya ingin menciptakan iklim investasi saham yang lebih baik di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membuka kesempatan bagi financial influencer atau educator berlisensi OJK untuk bergabung dalam mengembangkan bisnis investasi saham yang lebih sehat dan patuh pada regulasi yang ada, sehingga menciptakan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.