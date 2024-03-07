IHSG Diprediksi Menguat, Cek Saham Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan melanjutkan penguatannya di area 7.350 - 7.370 pada perdagangan hari ini. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, secara teknikal, terbentuknya White Marubozu menjadi sinyal rebound lanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan golden cross pada Stochastic RSI di oversold area seiring dengan MACD yang mengalami penyempitan negative slope. “Dengan demikian, IHSG diperkirakan akan melanjutkan penguatannya di area 7.350 - 7.370 pada hari ini,” kata Valdy dalam risetnya, Kamis (7/3/2024).

Dari sisi global, di Amerika Serikat (AS) investor menanti rilis data Initial Jobless Claims minggu pertama Maret 2024 hari ini, yang diproyeksikan akan sama dengan akhir Februari 2024 yakni sebesar 215.000. Sementara, Non Farm Payroll yang akan rilis di Jumat (8/3/2024) besok juga diperkirakan turun signifikan di 160.000 pada Februari 2024 dari yang sebelumnya sebesar 353.000. Dengan demikian, investor meyakini risalah pidato ketua The Fed, Jerome Powell, akan lebih dovish.

Masih dari global, lanjut Valdy, investor menanti keputusan suku bunga acuan di Euro Area oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis (7/3/2024) yang diperkirakan akan tetap menahan suku bunga acuannya di level 4,5% seiring dengan level inflasi di 2,6% pada Januari 2024.

“Dengan demikian, investor lebih berfokus terhadap proyeksi ECB terhadap kondisi perekonomian di Eropa, serta menanti petunjuk baru mengenai penurunan suku bunga,” ujar Valdy.