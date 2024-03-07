IHSG Hari Ini Berisiko Koreksi Wajar

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berisiko koreksi wajar pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.207 - 7.373.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, kenaikan yang terjadi dalam pergerakan IHSG masih bersifat teknikal rebound.

"Selama resisten level terdekat belum mampu ditembus maka masih adanya risiko koreksi wajar tetap harus diwaspadai oleh para investor,” tulis William dalam risetnya, Kamis (7/3/2024).

Namun, lanjut William, jelang rilis data perekonomian pada hari ini yaitu cadangan devisa disinyalir masih akan berada dalam kondisi stabil diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.