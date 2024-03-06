IHSG Menguat 0,40% ke Level 7.276 Ditopang Sektor Teknologi

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada penutupan perdagangan sesi I Rabu (6/3/2024). IHSG siang ini naik 0,40% atau 28,93 poin ke level 7.276.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,63 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,97 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 752.529 kali. Adapun, sebanyak 255 saham harganya naik, 256 saham harganya turun dan 232 saham lain harganya stagnan.

Dari sisi sektoral, sektor teknologi memimpin penguatan dengan naik sebesar 1,84%, sektor properti naik 0,90%, sektor transportasi naik 0,71%, sektor non siklikal naik 0,37%, sektor keuangan naik 0,34%, dan sektor industri naik 0,19%. Sedangkan, sektor infrastruktur turun 0,90%, sektor siklikal turun 0,33%, sektor energi turun 0,27%, sektor bahan baku turun 0,14% dan sektor kesehatan turun 0,05%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,68% ke level 986, indeks MNC36 naik 0,33% ke level 379, indeks IDX30 naik 0,78% ke level 501, serta indeks JII naik 0,94% ke level 513.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 16,57% ke Rp204, PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) naik 15,38% ke Rp75, dan PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) naik 11,57% ke Rp270.