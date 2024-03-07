Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Besaran Biaya Pencarian Pesawat MH370

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |08:15 WIB
Ini Besaran Biaya Pencarian Pesawat MH370
Puing pesawat MH370 (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Malaysia Airlines MH370 menghilang dari radar ketika 40 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing, China. Kejadian tersebut tepat setelah tengah malam pada 8 Maret 2014, dengan 239 penumpang dan awak di dalamnya.

Hingga kini, pesawat Boeing 777-200ER tersebut belum ditemukan. Pemerintah Malaysia mengatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan pencarian Malaysia Airlines Penerbangan MH370 yang hilang dalam perjalanan ke Beijing hampir 10 tahun lalu.

Alasannya adalah adanya potensi kolaborasi dengan perusahaan eksplorasi laut Amerika Serikat.

Melansir data yang dikutip Okezone, pencarian yang dipimpin Australia ini menghabiskan waktu hampir tiga tahun dan menghabiskan dana sebesar USD200 juta (Rp3 triliun) untuk menjelajahi 120.000 kilometer persegi salah satu lautan terbesar di dunia, sebelum pencarian tersebut diumumkan berakhir pada Januari 2017, dan tidak ada puing-puing signifikan yang pernah ditemukan.

Pada Januari 2018, Ocean Infinity mengambil alih operasi tersebut berdasarkan perjanjian tanpa penanganan, maka tanpa biaya dan menyisir area seluas 112.000 km persegi, yang juga tidak menghasilkan apapun pada saat kontraknya berakhir pada Mei.

Sebelumnya, pada pemberitaan 2014, peneliti senior studi maritim di Royal United Services Institute (Rusi) Peter Roberts menyatakan biaya pencarian MH370 tidaklah murah. Biaya sejauh ini mencapai antara USD33-USD42 juta.

Halaman:
1 2
