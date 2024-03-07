Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Prediksi Premi Unitlink Tumbuh 5% pada 2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:51 WIB
OJK Prediksi Premi Unitlink Tumbuh 5% pada 2024
OJK Prediksi Premi Unitlink (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi premi di Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau Unitlink akan tumbuh 5% di tahun 2024 ini. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan total premi.

“Hal ini dengan pertimbangan bahwa sumber terbesar premi asuransi jiwa masih tetap bersumber dari premi PAYDI atau sekitar 34% dari total premi asuransi jiwa,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (7/3/2024).

Ogi menjelaskan, sepanjang tahun 2023, premi atas produk PAYDI mengalami penurunan. Sementara itu premi atas produk tradisional pada periode yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 9,5% year on year.

Dengan berjalannya pemilu yang kondusif dan perbaikan kepastian ekonomi domestik, lanjut Ogi, OJK optimistis industri asuransi akan tumbuh lebih baik dari 2023 terutama dengan visi penguatan fondasi industri perasuransian, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan peningkatan kompetensi.

“Serta penguatan pengaturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan dan menaikkan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi,” ujar Ogi.

Halaman:
1 2
