HOME FINANCE PROPERTY

Upacara 17 Agustus 2024 Jadi Diselenggarakan di IKN?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:52 WIB
Upacara 17 Agustus dipastikan di IKN (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Badan Otorita IKN memastikan pada 17 Agustus mendatang IKN sudah siap dijadikan tempat upacara Kemerdekaan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (Ibu Kota Nusantara) Agung Wicaksono melaporkan hingga saat ini progres pembangunan IKN yang menggunakan APBN sendiri saat ini sudah sekitar 73%, terdiri dari pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dasar, hunian PNS dan Pejabat, hingga Kantor Presiden dan Kementerian.

"Sehingga kalau ditanya apakah 17 Agustus akan terwujud, iya, kita jawab iya terwujud dengan upacara 17 Agustus di IKN," ujar Agung dalam acara market sounding Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut, Agung menjelaskan saat ini Pemerintah melalui APBN tengah membangun setidaknya 47 tower Rusun PNS yang akan pindah ke IKN. Targetnya pada bulan Juli mendatang 12 dari 47 tower dapat rampung lebih awal.

Sebab menurutnya, tower-tower rusun PNS yang lebih dahulu dirampungkan itu bakal digunakan oleh para panitia yang bertugas dalam peringatan upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang.

"12 tower masing-masing tower nanti ada sekitar 67 unit dan itu ditargetkan di Agustus menjadi tempat bagi para peserta upacara ASN," lanjutnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang tengah dibangun meliputi, kantor dan istana presiden, 4 kantor Kementerian Koordinator, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Rumah Dinas ASN, Bendungan Sepaku Semoi, Bandara VVIP, Jalan Tol IKN, dan beberapa fasilitas umum dan sosial lainnya.

Halaman:
1 2
