Lo Kheng Hong Punya Saham Apa Saja?

Lo Kheng Hong Punya Saham Apa Saja? (Foto; okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Lo Kheng Hong punya saham apa saja? Menarik untuk diketahui karena dia merupakan investor legendaris yang mendapat julukan 'Warren Buffet'-nya Indonesia.

Lo Kheng Hong memiliki sejumlah portofolio saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lo Kheng Hong punya saham apa saja? Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (8/3/2024), bapak saham Indonesia ini memiliki koleksi beberapa emiten yang sahamnya bergerak di berbagai sektor. Sektor tersebut adalah media, PT Global Mediacom Tbk (BMTR); perkebunan, PT PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT); emiten properti, PT Intiland Development Tbk (DILD).

LKH juga memiliki saham emiten keuangan seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN).

Tak cukup sampai disitu, LKH juga memiliki saham lainnya yang bergerak di jasa pertambangan, yakni PT ABM Investama Tbk (ABMM) dan produsen ban, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL).

Lo Kheng Hong punya saham apa saja? Secara garis besar, mengutip Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per April 2023, LKH memiliki 4 emiten saham terbesar, yaitu:

PT Global Mediacom Tbk (BMTR)

LKH memiliki 1.062.774.000 saham BMTR atau setara 6,41% saham di BMTR.

PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN)

LKH memiliki 203.944.700 atau setara 5,12%. saham emiten pembiayaan CFIN.