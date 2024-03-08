Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:28 WIB
Intip Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mampu bergerak di atas 7.238 sebagai support terdekatnya, maka IHSG berpeluang untuk menguji resistance berikutnya di 7.403.

"Apabila tertembus (7.403) maka IHSG akan menguji 7.420 hingga 7.500," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (8/3/2024).

Untuk worst case, apabila belum mampu menembus 7.403 dan berbalik terkoreksi maka dapat dicermati area 7.157-7.202 sebagai area koreksi terdekatnya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.197 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Spec Buy

Spec Buy: 1.730-1.760

Target Price: 1.825, 1.860

Stoploss: below 1.720

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement