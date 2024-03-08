Intip Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini

Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bila Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mampu bergerak di atas 7.238 sebagai support terdekatnya, maka IHSG berpeluang untuk menguji resistance berikutnya di 7.403.

"Apabila tertembus (7.403) maka IHSG akan menguji 7.420 hingga 7.500," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (8/3/2024).

Untuk worst case, apabila belum mampu menembus 7.403 dan berbalik terkoreksi maka dapat dicermati area 7.157-7.202 sebagai area koreksi terdekatnya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.197 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Spec Buy

Spec Buy: 1.730-1.760

Target Price: 1.825, 1.860

Stoploss: below 1.720