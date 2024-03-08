IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 7.300-7.403

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.300 – 7.403.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG mendapat kesempatan untuk menguat kembali menguji resistance pada level all time high 7.403.

"Pendorong IHSG bervariasi dari perbankan konvensional hingga saham-saham Prajogo Pangestu seperti BREN TPIA CUAN dan BRPT," tulis William dalam analisisnya, Jumat (8/3/2024).

Sektor poultry pun ikut meramaikan pasar. CPIN JPFA MAIN menguat, dengan sentimen kenaikan harga daging ayam.

"IHSG mulai menawarkan pilihan saham yang lebih banyak dari biasanya," katanya.

Secara analisis teknikal, IHSG menguat menuju all time high pada 7.403. Walaupun masih efek bobot, namun penguatan ini terbilang bagus dan solid melihat dari candlestick IHSG yang kembali menguat di atas MA5 dan MA20, kenaikan nilai transaksi pun mendukung.