IHSG Hari Ini Lanjutkan Penguatan Jangka Pendek

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melanjutkan kenaikan jangka pendeknya pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.256 - 7.403.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pada akhir pekan pergerakan IHSG terlihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan jangka pendeknya setelah berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik.

"Beberapa faktor yang dapat menopang pergerakan IHSG hingga saat ini di antaranya musim rilis kinerja emiten dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang pola gerak IHSG saat ini,” tulis William dalam risetnya, Jumat (8/3/2024).

Sedangkan, lanjut William, pasca rilis data perekonomian cadangan devisa yang masih menunjukkan berada dalam kondisi stabil juga menjadi salah satu faktor penopang pergerakan IHSG.