HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Makin Kokoh, Ambil Jeda di Level 7.367

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:17 WIB
IHSG Makin Kokoh, Ambil Jeda di Level 7.367
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis (7/3/2024). IHSG siang ini naik 0,51% atau 37,50 poin ke level 7.367.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,56 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,24 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 772.898 kali. Adapun, sebanyak 288 saham harganya naik, 215 saham harganya turun dan 241 saham lain harganya stagnan.

Sektor bahan baku menguat sebesar 1,96%, sektor infrastruktur naik 1,12%, sektor energi naik 0,86%, sektor kesehatan naik 0,59%, sektor transportasi naik 0,27%, sektor properti naik 0,11%, sektor non siklikal naik 0,07% dan sektor siklikal naik 0,06%. Sedangkan, sektor teknologi terkoreksi 2,41%, sektor industri turun 0,22% dan sektor keuangan turun 0,09%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,35% ke level 997, indeks MNC36 naik 0,49% ke level 382, indeks IDX30 naik 0,30% ke level 506, serta indeks JII naik 0,43% ke level 524.

Halaman:
1 2
