HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.373

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:30 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.373
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 44,16 poin atau 0,60% ke level 7.373 pada sesi terakhir perdagangan pada hari ini Kamis (7/3/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 287 saham menguat, 233 saham melemah dan 248 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,6 triliun dari 25,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,25% ke 996,564, indeks JII menguat 0,2% ke 522,901, indeks IDX30 menguat 0,2% ke 506,193 dan indeks MNC36 menguat 0,32% ke 382,011.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,81%, barang baku 2,14%, non siklikal 0,32%, kesehatan 0,78%, keuangan 0,14%, properti 0,07%, infrastruktur 0,91%, transportasi 0,69%. Sementara yang melemah hanya sektor industri 0,23%, siklikal 0,32% dan teknologi 2,37%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Maja Agung Lestari Tbk (SURI) naik 14,09% ke Rp340, PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) naik 13,99% ke Rp326 dan saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) naik 10,89% ke Rp112.

