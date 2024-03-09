Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Beredar Uang Palsu Rp100 Ribu Terbaru

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |03:24 WIB
Viral Beredar Uang Palsu Rp100 Ribu Terbaru
Cara membedakan uang asli dan palsu (Foto: Bank Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat diresahkan dengan beredarnya uang palsu pecahan Rp100 ribu tahun emisi 2022. Hal ini ramai setelah viralnya video uang palsu tersebut yang memperlihatkan bahwa pada uang rupiah tidak memiliki warna hijau ketika dicek menggunakan sinar ultra violet.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Bank Indonesia, Sabtu (9/3/2024), terdapat Tokoh Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs Mohammad Hatta, sebagai gambar utama pada bagian depan uang Rp100 tahun emisi 2022.

Selain itu juga terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, Bunga Anggrek Bulan, dan beberapa motif khas Indonesia.

Kemudian pecahan rupiah tersebut juga menampilkan Tari Topeng Betawi yang disandingkan dengan keindahan alam Raja Ampat, serta dipadukan dengan keanggunan Bunga Anggrek Bulan yang dikenal sebagai Puspa Pesona pada bagian belakang.

Desain uang pecahan Rp100.000 bagian belakang juga diperindah dengan motif khas Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Uang Rupiah uang asli Uang Palsu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/622/3123198/rupiah-eb9c_large.jpeg
Ini Cara Membedakan Uang Asli dan Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100096/uang_palsu-GYzm_large.jpeg
Ada Temuan Uang Palsu Lagi di Sulsel, BI: Kualitas Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/320/2998039/dapat-uang-rupiah-palsu-apa-yang-harus-dilakukan-hGla5pS15O.jpeg
Dapat Uang Rupiah Palsu, Apa yang Harus Dilakukan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991361/waspada-bi-temukan-ribuan-lembar-uang-palsu-rp107-miliar-jelang-lebaran-8JupsT4Hio.jpg
Waspada! BI Temukan Ribuan Lembar Uang Palsu Rp107 Miliar Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/320/2983724/cara-membedakan-uang-asli-dan-uang-palsu-saat-lebaran-2lttawaIlX.jpg
Cara Membedakan Uang Asli dan Uang Palsu saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/622/2980663/waspada-uang-palsu-rp100-ribu-terbaru-begini-cara-membedakannya-apUDYa0r0T.jpg
Waspada Uang Palsu Rp100 Ribu Terbaru, Begini Cara Membedakannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement