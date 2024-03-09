Viral Beredar Uang Palsu Rp100 Ribu Terbaru

Cara membedakan uang asli dan palsu (Foto: Bank Indonesia)

JAKARTA – Masyarakat diresahkan dengan beredarnya uang palsu pecahan Rp100 ribu tahun emisi 2022. Hal ini ramai setelah viralnya video uang palsu tersebut yang memperlihatkan bahwa pada uang rupiah tidak memiliki warna hijau ketika dicek menggunakan sinar ultra violet.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari laman Bank Indonesia, Sabtu (9/3/2024), terdapat Tokoh Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs Mohammad Hatta, sebagai gambar utama pada bagian depan uang Rp100 tahun emisi 2022.

Selain itu juga terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, Bunga Anggrek Bulan, dan beberapa motif khas Indonesia.

Kemudian pecahan rupiah tersebut juga menampilkan Tari Topeng Betawi yang disandingkan dengan keindahan alam Raja Ampat, serta dipadukan dengan keanggunan Bunga Anggrek Bulan yang dikenal sebagai Puspa Pesona pada bagian belakang.

Desain uang pecahan Rp100.000 bagian belakang juga diperindah dengan motif khas Indonesia.