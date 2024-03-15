Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Membedakan Uang Asli dan Uang Palsu saat Lebaran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |22:01 WIB
Cara Membedakan Uang Asli dan Uang Palsu saat Lebaran
Cara membedakan uang asli dan palsu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara membedakan uang asli dan uang palsu saat Lebaran. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang Rupiah adalah peredaran Rupiah Palsu. Menurut UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah Palsu didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pemalsuan Rupiah merupakan tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap Rupiah. Oleh karena itu, mengenali keaslian Uang Rupiahmu adalah salah satu upaya pencegahan pengedaran Rupiah Palsu dan sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara.

Mengutip laman Bank Indonesia, Jumat (15/3/2024), berikut cara membedakan uang asli dan palsu saat Lebaran:

1. Dilihat

Langkah pertama dalam cara membedakan uang asli dan palsu Rp100 ribu baru adalah dengan melihatnya. Dari sisi desain, uang Rp100 ribu baru TE 2022 memiliki gambar 2 tokoh proklamator Indonesia dan dilengkapi dengan lambang negara, Kepulauan Indonesia, dan bunga anggrek bulan.

Halaman:
1 2
