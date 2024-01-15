Cara Cek Uang Asli atau Palsu Lewat HP

Cara cek uang asli atau palsu lewat HP (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cara cek uang asli atau palsu lewat HP. Dalam era teknologi yang semakin canggih, kini ada cara praktis untuk mengecek keaslian uang secara cepat menggunakan ponsel.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah memperkenalkan aplikasi inovatif bernama I-Comreds. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat melaporkan peredaran uang rupiah palsu dengan menggunakan ponsel mereka.

I-Comreds, yang merupakan singkatan dari "Indonesia Counterfeit Money Reporting and Detection System,". Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemeriksaan keaslian uang secara praktis. Menggunakan teknologi pembelajaran mesin (machine learning) dengan metode deep learning, memungkinkan untuk mempelajari pola dan informasi gambar pada uang rupiah.

Cara cek uang asli atau palsu lewat HP. Dilansir dari laman resmi Polri pada Senin (15/1/2024) cara menggunakan aplikasi I-Comreds cukup mudah. Masyarakat hanya perlu mengunduh (download) aplikasi ini Playstore. Berikut langkah-langkahnya.

• Download aplikasi I-Comreds di Playstore.

• Lakukan pendaftaran terlebih dulu dengan klik tombol “Daftar” atau “Sign in”.

• Isi form pendaftaran meliputi nama lengkap, NIK, nomor HP, alamat e-mail, dan password.

• Lalu, klik “Daftar”.

• Setelah itu, tunggu hingga akun berhasil diverifikasi.