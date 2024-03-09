Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Tarif Manggung Ahmad Dhani Setengah dari Harga Satu Tas Emas Milik Konglomerat Mira Hayati

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |08:21 WIB
Ternyata Tarif Manggung Ahmad Dhani Setengah dari Harga Satu Tas Emas Milik Konglomerat Mira Hayati
Ilustrasi tarif manggung Ahmad Dhani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata tarif manggung Ahmad Dhani setengah dari harga satu tas emas milik Konglomerat Mira Hayati. Hal ini didapatkan ketika suami Mulan Jameela manggung dengan band Dewa 19.

Dia pun menyebut harga yang ditetapkan band legendaris tersebut untuk sekali manggung. Namun, harga tersebut belum termasuk vokalis. Lantas apakah benar penghasilan Ahmad Dhani sebagai band Dewa 19 setengah harga satu tas emas milik Konglomerat Mira Hayati?

Ternyata tarif manggung Ahmad Dhani setengah dari harga satu tas emas milik Konglomerat Mira Hayati bisa mencapai ratusan juta atau sekitar Rp250 juta.

"Tanpa penyanyi itu Rp250 (juta)" ujar Dhani, dikutip dari YouTube Sekutama.

Meski namanya tersohor hingga dibayar ratusan juta sekali manggung, Dhani mengaku Dewa 19 bukan tipikal musisi yang ribet perkara riders, sebagaimana umumnya artis papan atas. Sedangkan tas dari Mira Hayati mencapai Rp550 juta. Tas emas yang dibeli Mira itu menyerupai model tas milik brand ternama Dior dari seri Lady Dior.

Tak hanya itu, Mira juga memamerkan nota pembelian tas emas dengan berat 531,25 gram tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
