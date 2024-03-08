Ternyata Ini Pekerjaan Suami Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan suami Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Namanya menjadi pembahasan dikarenakan memberikan saweran saat suami dari Mulan Jameela tampil dalam salah satu acara fashion show milik Shella Saukiah pada Kamis 29 Februari 2024 lalu di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan.

Pada momen itu dia menyawer Ahmad Dhani dengan memberi pecahan uang Rp50 ribuan dalam jumlah yang sangat banyak. Tentunya warganet penasaran mengenai pekerjaan Mira Hayati yang berani membayar pentolan Dewa 19 tersebut.

Ternyata ini pekerjaan suami Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani diketahui merupakan seorang pejabat negara. Namun, nyatanya bukanlah seorang petinggi ataupun pejabat negara melainkan seorang pengusaha. Namun yang pasti Farhan disebut 'Pak Bos' oleh Mira Hayati.

Sayangnya, dia enggan mempublikasikan identitas suaminya dan lebih suka memperkenalkannya dengan sebutan 'Pak Bos' kepada seluruh rekan bisnis.

Sebagai informasi, Mira Hayati adalah seorang CEO dan Owner dari brand MH Miracle Whitening Skin.

Brand tersebut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang skin care. Publik tentu sudah tidak asing lagi dengan brand skincare tersebut karena telah menyebar ke seluruh Indonesia.