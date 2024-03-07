Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Pekerjaan dan Sumber Kekayaan Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |21:53 WIB
Ini Pekerjaan dan Sumber Kekayaan Mira Hayati yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani
Sumber kekayaan Miya Hayati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini pekerjaan dan sumber kekayaan Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani. CEO dari produk kecantikan Mira Hayati kembali viral setelah dirinya menyawer Ahmad Dhani.

Sebelumnya Mira Hayati juga pernah viral usai membeli tas Emas senilai Rp500 juta. Hal ini kini ramai menjadi pertanyaan sebab dirinya sering memamerkan harta kekayaannya. Publik penasaran terkait sumber kekayaan Mira yang dikenal tak pernah habis.

Ini pekerjaan dan sumber kekayaan Mira Hayati yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (7/3/2024), Mira Hayati adalah seorang CEO sekaligus Owner dari perusahaan yang bergerak di bidang skincare, brand MH Miracle Whitening Skin.

Pada 2020, Mira memulai bisnisnya dan mulai mendapatkan income sebesar Rp1 juta. Namun, saat ini dia bisa meraup omset hingga mencapai Rp3 miliar per bulan.

Kini MH Miracle Whitening Skin memiliki omzet yang terbilang fantastis yaitu Rp10 miliar per bulan karena memiliki reseller hingga mencapai ribuan yang berada di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
