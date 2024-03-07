Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Pekerjaan Suami Mira Hayati? Yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |21:45 WIB
Apa Pekerjaan Suami Mira Hayati? Yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani
Pekerjaan suami Mira Hayati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa pekerjaan suami Mira Hayati? yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Kini, Mira kembali viral setelah dirinya menyawer Ahmad Dhani dengan memberi pecahan uang Rp50 ribuan dalam jumlah yang sangat banyak.

Diketahui Momen tersebut terjadi saat Ahmad Dhani sedang tampil di acara fashion show milik Shella Saukiah pada Kamis 29 Februari 2024 lalu di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan.

Banyak publik penasaran terkait sumber kekayaan Mira yang dikenal tak pernah habis. Lantas, Apa pekerjaan suami Mira Hayati? yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Kamis (7/3/2024), tak sedikit yang beranggapan jika Farhan suami Mira Hayati itu merupakan petinggi atau pejabat negara.

Kendati kerap tampil hedon memamerkan kekayaan, Mira Hayati sendiri agaknya enggan mempublikasikan identitas suaminya dan lebih suka memperkenalkannya dengan sebutan 'Pak Bos' kepada seluruh rekan bisnis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement