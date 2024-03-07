Apa Pekerjaan Suami Mira Hayati? Yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani

JAKARTA - Apa pekerjaan suami Mira Hayati? yang viral usai sawer Ahmad Dhani. Kini, Mira kembali viral setelah dirinya menyawer Ahmad Dhani dengan memberi pecahan uang Rp50 ribuan dalam jumlah yang sangat banyak.

Diketahui Momen tersebut terjadi saat Ahmad Dhani sedang tampil di acara fashion show milik Shella Saukiah pada Kamis 29 Februari 2024 lalu di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan.

Banyak publik penasaran terkait sumber kekayaan Mira yang dikenal tak pernah habis. Lantas, Apa pekerjaan suami Mira Hayati? yang Viral Usai Sawer Ahmad Dhani.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Kamis (7/3/2024), tak sedikit yang beranggapan jika Farhan suami Mira Hayati itu merupakan petinggi atau pejabat negara.

Kendati kerap tampil hedon memamerkan kekayaan, Mira Hayati sendiri agaknya enggan mempublikasikan identitas suaminya dan lebih suka memperkenalkannya dengan sebutan 'Pak Bos' kepada seluruh rekan bisnis.