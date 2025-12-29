Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |20:15 WIB
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus kepercayaan Jokowi yang dimutasi karena proses hukum. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi kepada 187 perwira tinggi (pati) TNI dari tiga matra. Salah satu perwira tinggi yang dimutasi adalah Letjen Widi Prasetijono.

Letjen Widi Prasetijono dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sebelumnya dia menjabat sebagai dosen Universitas Pertahanan (Unhan).

Dengan penempatan baru tersebut, Letjen Widi kini tidak lagi memegang komando pasukan. 

Pasalnya, jabatan staf khusus merupakan posisi nonkomando di lingkungan TNI AD. Dia dimutasi karena proses hukum.

"Proses hukum," tulis salinan Skep Panglima TNI di Jakarta tanggal 15 Desember 2025 dikutip Okezone. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Februari 2024, Letjen Widi Prasetijono memiliki total kekayaan sebesar Rp16,48 miliar.

 

