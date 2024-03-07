Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Berapa Kekayaan Indra Priawan? Suami Nikita Willy

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |21:08 WIB
Mengintip Berapa Kekayaan Indra Priawan? Suami Nikita Willy
Sumber kekayaan suami Nikita Willy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip berapa kekayaan Indra Priawan? Sumber kekayaan Indra Priawan begitu menarik untuk disorot. Sebab suami dari artis Nikita Willy ini memiliki kekayaan yang menggurita.

Berdasarkan pencarian Okezone pada Kamis, (7/3/2024), Indra menggenggam saham PT Blue Bird. Melalui laman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), harga penutupan saham berkode BIRD sebesar Rp1.750, maka total kepemilikan Indra adalah Rp225 miliar.

Sedangkan pada tahun 2023 total nilai kepemilikan Indra sebanyak Rp260 miliar dengan harga Rp1.790.

Selain Blue Bird, Indra juga memiliki saham di PT Restu Ibu Pusaka. Perusahan yang bergerak di bidang transportasi, terutama dalam memproduksi bodi kendaraan.

Indra juga merupakan co-owner Maskoolin yang merupakan e-commerce pada bidang fashion pria. Platform ini didirikan oleh Indra sejak tahun 2012.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement