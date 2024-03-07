Mengintip Berapa Kekayaan Indra Priawan? Suami Nikita Willy

JAKARTA - Mengintip berapa kekayaan Indra Priawan? Sumber kekayaan Indra Priawan begitu menarik untuk disorot. Sebab suami dari artis Nikita Willy ini memiliki kekayaan yang menggurita.

Berdasarkan pencarian Okezone pada Kamis, (7/3/2024), Indra menggenggam saham PT Blue Bird. Melalui laman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), harga penutupan saham berkode BIRD sebesar Rp1.750, maka total kepemilikan Indra adalah Rp225 miliar.

BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut APBN Bisa Pulih Tanpa Korbankan Kinerja Ekonomi

Sedangkan pada tahun 2023 total nilai kepemilikan Indra sebanyak Rp260 miliar dengan harga Rp1.790.

Selain Blue Bird, Indra juga memiliki saham di PT Restu Ibu Pusaka. Perusahan yang bergerak di bidang transportasi, terutama dalam memproduksi bodi kendaraan.

Indra juga merupakan co-owner Maskoolin yang merupakan e-commerce pada bidang fashion pria. Platform ini didirikan oleh Indra sejak tahun 2012.