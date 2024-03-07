Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Sebut APBN Bisa Pulih Tanpa Korbankan Kinerja Ekonomi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:43 WIB
Sri Mulyani Sebut APBN Bisa Pulih Tanpa Korbankan Kinerja Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal APBN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa pulih tanpa harus mengorbankan kinerja perekonomian.

“Pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan BRI Microfinance Outlook 2024 dikutip Antara, Kamis (7/3/2024).

Dia menjelaskan APBN bekerja keras pada masa pandemi maupun pascapandemi, ketika tekanan global masih sangat kuat dan melemahkan pemulihan ekonomi. Kendati begitu, APBN tetap bisa terjaga kesehatan dan keberlanjutan kinerjanya, yang tercermin pada kinerja APBN 2023 yang melebih ekspektasi.

“Pendapatan negara tumbuh dan mencapai di atas target, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara belanja tetap terjaga dan defisit bisa ditekan,” ujar dia.

Realisasi pendapatan negara pada 2023 tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun. Nilai tersebut setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.

