HOME FINANCE HOT ISSUE

Global Lampu Merah, Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi Indonesia 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:40 WIB
Global Lampu Merah, Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi Indonesia 2024
Ekonomi RI pada 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut lingkungan global disebut-sebut tidak ramah dan tak baik-baik saja saat ini. Pasalnya, situasi ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19 cenderung lemah dan semakin terfragmentasi atau terbagi-bagi.

Kendati, ekonomi global sepanjang 2024 masih akan tertekan atau mengalami ketidakpastian, justru makro ekonomi Indonesia dipercaya masih berada di level stabil atau relatif terjaga.

“Di dalam kondisi lingkungan global yang selama dua tahun berturut-turut, terutama pasca pandemi yang cenderung lemah dan makin terfragmentasi, ekonomi Indonesia kita relatif tetap terjaga,” ujar Sri Mulyani saat gelaran BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3/2024).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencatat Indonesia ada di tengah situasi dunia yang masih bergumul dengan tekanan inflasi yang relatif tinggi. Namun, Indonesia memiliki tingkat headline inflasi atau inflasi utama yang cukup rendah.

Hanya saja, Indonesia tidak boleh terlena karena faktor inflasi dari pangan menunjukan adanya kenaikan dan tekanan, khususnya menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024. Sri Mulyani meminta perlu diwaspadai dan diatasi.

Halaman:
1 2
