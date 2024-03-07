Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspadai Inflasi Ramadhan 2024, Sri Mulyani: Indonesia Jangan Terlena

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:17 WIB
Waspadai Inflasi Ramadhan 2024, Sri Mulyani: Indonesia Jangan Terlena
Menteri Keuangan Sri Mulyani waspadai Inflasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia tidak bisa terlena hanya karena inflasi di Tanah Air rendah dan pertumbuhan makro ekonomi resiliensi atau relatif terjaga di level 5% sepanjang 2023.

Menurutnya, faktor inflasi dari sektor pangan menunjukan adanya kenaikan dan tekanan. Bahkan, saat menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Pasalnya, kenaikan inflasi pangan perlu diwaspadai dan diatasi pemerintah.

“Indonesia di dalam situasi dunia yang masih bergumul dengan tekanan inflasi yang relatif tinggi, kita memiliki tingkat headline inflation-nya cukup rendah. Namun kita tidak boleh terlena karena faktor inflasi dari pangan menunjukan adanya kenaikan dan tekanan,” ujar Sri Mulyani saat gelaran BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3/2024).

“Khususnya, menjelang Ramadhan dan hari raya perlu untuk diwaspadai dan diatasi,” papar dia.

Lingkungan global disebut-sebut tidak ramah dan tidak baik-baik saja saat ini. Pasalnya, situasi ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19 cenderung lemah dan semakin terfragmentasi atau terbagi-bagi.

Halaman:
1 2
