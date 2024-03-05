Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan untuk Lulusan D3

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |20:03 WIB
Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan untuk Lulusan D3
Lowongan kerja BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan untuk Lulusan D3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional seluruh rakyat Indonesia.

Lalu, apakah ada lowongan pekerjaan BPJS kesehatan untuk lulusan D3? Berdasarkan pencarian Okezone pada laman resmi BPJS Kesehatan, Selasa. (5/3/2024) BPJS Kesehatan membuka lowongan pegawai periode tahun 2024.

Lowongan pekerjaan BPJS Kesehatan untuk lulusan D3 dengan level sebagai staff. Namun, lowongan ini tidak hanya untuk D3 melainkan, sebagai batas minimum pendidikan.

Lowongan pekerjaan BPJS Kesehatan ini dikhususkan untuk kegiatan administratif dan aktivitas pendukung terkait program kerja sesuai fungsinya. Selain itu, harus melaksanakan pedoman kerja yang ditetapkan oleh organisasi.

Halaman: 1 2
1 2
