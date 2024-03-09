RI Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April 2024

JAKARTA - Kementerian Investasi/BKPM memastikan Indonesia siap menjadi produsen baterai kendaraan listrik mulai April 2024. PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berbasis di Karawang, Jawa Barat, akan memulai produksi komersial baterai kendaraan listrik pada bulan April. Pada fase pertama, PT HLI menyerap investasi sebesar USD1,1 miliar dan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 gigawatt/hour (GWh).

Terdiri dari 32,6 juta sel baterai yang dapat menghasilkan kurang lebih 150.000 kendaraan listrik. Pada fase kedua, diharapkan tahun 2025, PT HLI berencana meningkatkan kapasitas produksi menjadi 20 GWh.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan kehadiran PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power bakal melengkapi ekosistem produksi baterai kendaraan listrik.

"Mulai hulu tambangnya, kemudian ke smelternya, lalu pemurnian, pengolahan, prekursor, katoda, kemudian menjadi sel baterai," ungkap Tina dalam keterangan resminya, Sabtu (9/3/2024).

Tina juga menambahkan bahwa produksi sel baterai kendaran listrik ini akan membuat Indonesia menjadi negara pertama produsen sel baterai kendaraan listrik di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi terbaru dari LG.

Implikasinya, tenaga kerja muda Indonesia yang diserap pada proyek ini juga menjadi engineer kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara.