Gelar Gema Ramadan, BSI Dorong Penguatan Transaksi Digital Masjid

SURABAYA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mendorong masjid sebagai pusat edukasi keuangan syariah dengan bertransaksi digital selama bulan Ramadan. Karena masjid memiliki beberapa fungsi utama, selain sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pengajaran, serta sebagai pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan selama bulan Ramadan, BSI akan menguatkan edukasi kepada masyarakat di masjid masjid. Khususnya pada transaksi digital melalui BSI Mobile. Hal ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan antara BSI dengan komunitas yang ada di sekitar masjid.

“Sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual, BSI terus memberikan edukasi kepada masyarakat salah satunya adalah literasi pembayaran digital melalui BSI Mobile. BSI Mobile saat ini sudah memiliki berbagai fitur yang bisa memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk bisa berbagi selama bulan Ramadan,” kata Ngatari.

Kerja sama untuk layanan keuangan dan digitalisasi masjid ini salah satunya adalah pemanfaatan BSI Mobile dan QRIS ini dapat memudahkan masjid dalam mengelola transaksi dan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara nontunai.

Ini tentunya menunjang kemajuan masjid, baik dari segi banyaknya donatur, maupun kemudahan takmir untuk mengelola dana dari jemaah yang masuk via aplikasi. Sementara dari sisi jemaah, mereka dapat memberikan zakat, infaq, dan sedekah secara lebih mudah melalui QRIS di BSI Mobile, maupun melalui fitur-fitur yang ada di BSI Mobile.