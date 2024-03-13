Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

13 Maret 2024 Jadi Cum Date Dividen Saham BBRI, Jangan Ketinggalan THR dari BRI

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |11:38 WIB
13 Maret 2024 Jadi Cum Date Dividen Saham BBRI, Jangan Ketinggalan THR dari BRI
Cum date dividen atau hari terakhir investor membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia jatuh pada 13 Maret 2024 (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Jakarta – Cum date dividen atau hari terakhir investor membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mendapatkan hak pembagian dividen jatuh pada hari Rabu, 13 Maret 2024. Seperti diketahui, perseroan membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp48,10 triliun atau dividen per saham sebesar Rp319, setara dengan dividend payout ratio kurang lebih 80,04% dari laba atribusi. Adapun dividen yang dibagikan BRI tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,59% dibandingkan nominal yang dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun. Keputusan tersebut disepakati saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta (01/03).

Dividen senilai Rp48,10 triliun atau sebesar Rp319 per saham tersebut sudah termasuk jumlah Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 18 Januari 2024 lalu sejumlah Rp12,67 triliun atau sebesar Rp84 per saham. Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang saham sekurang-kurangnya sebesar Rp35,43 triliun atau sebesar Rp235 per saham.

Adapun untuk dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 53,19% saham, BRI akan menyetorkan kurang lebih Rp25,71 triliun kepada Rekening Kas Umum Negara.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam memberikan economic value utamanya bagi para shareholders. Melalui strategi dan inisiatif yang didukung pengelolaan modal yang baik, pihaknya optimistis akan mampu untuk terus create value dan memberikan return yang optimal kepada pemegang saham.

“Ini adalah bukti nyata bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran economic dan social value secara simultan. Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” ujar Sunarso.

Adapun timeline lengkap pembagian dividen saham BBRI adalah sebagai berikut:

 

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/391/3191617//penampilan_isyana_sarasvati_di_soundrenaline_sana_sini_di_jakarta-13IT_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Jakarta Jadi Ruang Kolektif dari Taman hingga Sudut Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191603//bri_perkuat_transaksi_nataru-A0CE_large.jpeg
Transaksi Aman saat Nataru, BRI Optimalkan 1,2 Juta BRILink Agen hingga Super Apps BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191600//alasan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan_berbeda_proses-L9rW_large.jpg
Ini Alasan Mengapa PKB Tahunan dan Lima Tahunan Berbeda Prosesnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191612//sun_energy_pemasangan_plts_atap-sgQw_large.jpg
Panduan Memasang PLTS Atap bagi Industri di Tengah Penerapan Sistem Kuota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191577//bank-rLRX_large.jpg
Jadwal Operasional Bank Selama Libur Nataru 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191544//kemenekraf_berkolaborasi_dengan_canva_menggelar_workshop-sdjJ_large.jpg
Berkolaborasi, Kemenekraf dan Canva Ekspresikan Ide Kreatif Jadi Visual Berbasis AI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement