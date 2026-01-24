Buka Akses Perbankan di Pegunungan Alor NTT, BRILink Agen Ini Raih Predikat Jawara Nasional

KALABAHI – Bermula dari sebuah kios sederhana di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kab.Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamaludin Lahiji tak pernah menyangka bahwa usaha sampingan yang ia jalani sejak 2019 akan mengubah kehidupannya dan membawanya meraih prestasi tingkat nasional.

Pada awalnya, ia hanyalah seorang pelaku usaha yang menjalankan usaha kios sederhana di tempat tinggalnya dan ingin menambah penghasilan keluarga sekaligus membantu masyarakat sekitar dengan membuka layanan “BRILink Agen Sorwaru”.

Di wilayah tempat tinggalnya yang merupakan wilayah pegunungan, akses terhadap layanan perbankan bukanlah hal mudah. Kondisi inilah yang mendorong Kamaludin untuk menjadi BRILink Agen dan tetap membuka usahanya hingga malam hari. Ia juga melayani masyarakat yang datang dari daerah pegunungan untuk menjual hasil bumi sekaligus melakukan transaksi keuangan.

“Awalnya saya hanya anggap BRILink sebagai usaha sampingan. Yang utama itu kios. Tidak pernah terbayang akan menjadi seperti sekarang ini dan saya mendapatkan berbagai reward dari BRI,” ujar Kamaludin.

Seiring waktu, BRILink Agen Sorwaru berkembang pesat. Volume transaksi terus meningkat dengan layanan yang diberikan mulai dari pembayaran BPJS, pembelian token listrik dan pulsa, hingga layanan pengiriman uang. Rata-rata transaksi yang dilayani Kamaludin mencapai 23.278 transaksi per bulan, menjadikannya salah satu BRILink Agen dengan kinerja tertinggi di wilayah kerja BRI.

Berkat dedikasi dan ketekunan tersebut mengantarkan Kamaludin terpilih sebagai Juara Program Super BRILink Agen Tingkat Nasional Tahun 2025, sekaligus berhak menerima hadiah umrah dari BRI. Prestasi ini melengkapi berbagai penghargaan yang telah ia terima sebelumnya, mulai dari emas 5 gram pada 2019, sepeda motor pada 2021, motor listrik pada 2023, perjalanan ke Jepang pada 2024, hingga emas dan logam mulia.

“BRILink sangat bermanfaat bagi saya, keluarga dan masyarakat. Terutama membantu mereka yang belum terlalu paham transaksi keuangan digital. BRILink Agen yang buka 24 jam ini memberi kemudahan bagi masyarakat pegunungan yang datang bertransaksi malam hari,” katanya.