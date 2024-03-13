Berikan Kenyamanan Bertransaksi di Bulan Ramadan, BRI Lakukan Penyesuaian Jam Operasional

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan penyesuaian jadwal jam layanan Unit Kerja Operasional (UKO) selama bulan Ramadan 1445 Hijriah untuk memberikan kenyamanan dan memudahkan masyarakat bertransaksi perbankan.

Perseroan melakukan penyesuaian jam pelayanan kas di Unit Kerja Operasional seperti Branch Office dan BRI Unit semula dari 08.00 – 15.00 pada hari kerja normal, menjadi 07.45 – 14.15 waktu setempat pada bulan Ramadan. Selain itu, BRI juga melakukan penyesuaian pada jam pelayanan nasabah, dari semula pukul 08.00 – 16.00 pada hari normal menjadi pukul 07.45 – 15.15 waktu setempat pada bulan Ramadan kali ini.

Direktur Retail Funding & Distribution Andrijanto mengungkapkan penyesuaian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah yang bertransaksi.

“Selain memberikan kenyamanan bertransaksi di kantor cabang konvensional, BRI juga memastikan reability untuk jaringan e-channel. Masyarakat juga dapat mengakses lebih dari 686 ribu jaringan e-channel BRI yang terdiri dari ATM, CRM dan EDC untuk bertransaksi memenuhi kebutuhan finansial nasabah,” ujarnya.

Nasabah juga bisa menanyakan info lokasi ATM BRI melalui asisten virtual Sabrina. Nasabah dapat berkomunikasi langsung dengan Sabrina melalui Whatsapp di nomor 0812-12-14017. Ketik “Lokasi ATM”, dan Sabrina akan meminta nasabah untuk meng-klik “Kirim Lokasi Anda Saat Ini”. Berdasarkan lokasi nasabah, Sabrina akan memberikan daftar lokasi ATM BRI yang terdekat.

BRI menghadirkan Sabrina untuk memberikan layanan perbankan bagi nasabah sesuai kebutuhannya. Selain menyediakan informasi lokasi ATM, Sabrina juga dapat membantu nasabah mengecek saldo dan mutasi rekening tabungan, simulasi KPR dan BRiguna, mengecek status tiket pengaduan BRI, lokasi agen BRILink hingga lokasi kantor cabang BRI terdekat.

Tak hanya itu, asisten virtual ini juga dapat menyediakan informasi di luar layanan perbankan, seperti membantu nasabah mencari beragam merchant terdekat yang memfasilitasi pembayaran melalui BRI.