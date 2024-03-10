Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dirut BRI Sunarso Raih Best CEO of Communication di BCOMSS 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |11:04 WIB
Dirut BRI Sunarso Raih Best CEO of Communication di BCOMSS 2024
Dirut BRI Sunarso raih Best CEO of Communication di ajang BCOMSS 2024. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Konsisten untuk terus membangun komunikasi yang berkualitas menjadi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Terbaru, pencapaian komunikasi BRI mendapat apresiasi lewat penghargaan BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN.

Dalam gelaran yang diselenggarakan di Tennis Indoor, Senayan Jakarta, 8 Maret 2024 tersebut, terdapat 4 penghargaan yang disematkan kepada BRI, di antaranya Direktur Utama BRI sebagai Best CEO of Communication, kemudian tiga penghargaan lainnya, yakni Best Stakeholder Management, Best Social Media and Corporate Campaign, dan Corporate Social Media Ranger Activation. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

Anugerah BCOMSS Awarding Night 2024 dihadiri oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, Staff Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, jajaran Direksi BUMN, Corporate Secretary BUMN, lebih dari 2.000 milenials BUMN, dan tim dewan juri yang terdiri dari Elvera N. Makki, Tirto Prakoso, Aurelie Moeremans, Cinta Laura Kiehl.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong keterbukaan informasi public di BUMN serta diharapkan lebih siap menghadapi isu-isu ataupun informasi yang positif maupun yang negatif untuk keberlangsungan perusahaan BUMN menjadi lebih baik.

"Keterbukaan informasi ini bagian dari tadi yang saya sebut penataan yang coba kita terus dorong untuk bisa berlaku di semua BUMN,” ungkapnya.

Di samping itu, Erick juga mendorong karyawan BUMN untuk turut serta berpartisipasi aktif menyuarakan kinerja dari BUMN sehingga bisa membangun kebanggaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934//dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement