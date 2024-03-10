Dirut BRI Sunarso Raih Best CEO of Communication di BCOMSS 2024

JAKARTA – Konsisten untuk terus membangun komunikasi yang berkualitas menjadi komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Terbaru, pencapaian komunikasi BRI mendapat apresiasi lewat penghargaan BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN.

Dalam gelaran yang diselenggarakan di Tennis Indoor, Senayan Jakarta, 8 Maret 2024 tersebut, terdapat 4 penghargaan yang disematkan kepada BRI, di antaranya Direktur Utama BRI sebagai Best CEO of Communication, kemudian tiga penghargaan lainnya, yakni Best Stakeholder Management, Best Social Media and Corporate Campaign, dan Corporate Social Media Ranger Activation. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

Anugerah BCOMSS Awarding Night 2024 dihadiri oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, Staff Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, jajaran Direksi BUMN, Corporate Secretary BUMN, lebih dari 2.000 milenials BUMN, dan tim dewan juri yang terdiri dari Elvera N. Makki, Tirto Prakoso, Aurelie Moeremans, Cinta Laura Kiehl.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong keterbukaan informasi public di BUMN serta diharapkan lebih siap menghadapi isu-isu ataupun informasi yang positif maupun yang negatif untuk keberlangsungan perusahaan BUMN menjadi lebih baik.

"Keterbukaan informasi ini bagian dari tadi yang saya sebut penataan yang coba kita terus dorong untuk bisa berlaku di semua BUMN,” ungkapnya.

Di samping itu, Erick juga mendorong karyawan BUMN untuk turut serta berpartisipasi aktif menyuarakan kinerja dari BUMN sehingga bisa membangun kebanggaan.