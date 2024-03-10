Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

BRI Dinobatkan Sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik oleh Baznas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |10:45 WIB
BRI Dinobatkan Sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik oleh Baznas
BRI raih Baznas Awards 2024 kategori Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan anugerah Baznas Awards 2024 kategori Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada BRI atas kerja samanya bersama Baznas dalam meningkatkan layanan zakat di lingkungan BRI.

Bank BRI bersama YBM BRILiaN merupakan salah satu benchmark dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat pegawai yang amanah dan profesional. Baznas Awards 2024 merupakan rangkaian acara dari peringatan HUT Baznas RI ke-23.

Acara ini dibuka oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA dan dihadiri Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Musytasyar Grand Syaikh Al-Azhar untuk Bayt Zakat Wa As Shadaqat Mesir, Ketua MUI, jajaran pimpinan Baznas RI, perwakilan Baznas se-Indonesia, serta para penerima penghargaan.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. menyampaikan bahwa Baznas Awards merupakan agenda tahunan Baznas untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah berperan dalam membangun tata kelola zakat di Indonesia.

"Dari tahun ke tahun, ada lompatan-lompatan besar pengelolaan zakat di Indonesia. Tahun lalu pada 2023, zakat di Indonesia mulai menjalankan peran penting yaitu menjalin aliansi strategis secara lintas negara dalam membela kemanusiaan di Gaza dan Palestina," kata Kiai Noor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934//dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement