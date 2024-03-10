BRI Dinobatkan Sebagai Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik oleh Baznas

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan anugerah Baznas Awards 2024 kategori Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada BRI atas kerja samanya bersama Baznas dalam meningkatkan layanan zakat di lingkungan BRI.

Bank BRI bersama YBM BRILiaN merupakan salah satu benchmark dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat pegawai yang amanah dan profesional. Baznas Awards 2024 merupakan rangkaian acara dari peringatan HUT Baznas RI ke-23.

Acara ini dibuka oleh Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA dan dihadiri Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Musytasyar Grand Syaikh Al-Azhar untuk Bayt Zakat Wa As Shadaqat Mesir, Ketua MUI, jajaran pimpinan Baznas RI, perwakilan Baznas se-Indonesia, serta para penerima penghargaan.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A. menyampaikan bahwa Baznas Awards merupakan agenda tahunan Baznas untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah berperan dalam membangun tata kelola zakat di Indonesia.

"Dari tahun ke tahun, ada lompatan-lompatan besar pengelolaan zakat di Indonesia. Tahun lalu pada 2023, zakat di Indonesia mulai menjalankan peran penting yaitu menjalin aliansi strategis secara lintas negara dalam membela kemanusiaan di Gaza dan Palestina," kata Kiai Noor.