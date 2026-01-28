Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Sukses Salurkan KPRS Rp16,16 Triliun hingga 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:50 WIB
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Sukses Salurkan KPRS Rp16,16 Triliun hingga 2025
BRI telah merealisasikan pembiayaan KPRS sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan nasional melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS).

Hingga akhir Desember 2025, BRI telah merealisasikan pembiayaan KPRS sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penyaluran tersebut mencakup beberapa skema pembiayaan, yakni KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,74 triliun, KPR Tapera sebesar Rp321,23 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp94,03 miliar, serta Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,06 miliar.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi BRI dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Komitmen ini diwujudkan melalui perluasan akses terhadap pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bank-nya rakyat, BRI memandang penyaluran KPRS sebagai bagian dari peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198090//bakti_goto_untuk_negeri-kG9l_large.jpg
Ini Dukungan Nyata GoTo untuk Mitra: BPJS, Bursa Kerja, Beasiswa, Bantuan Usaha, dan BHR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198049//bulog_dan_bapanas_jaga_stabilitas_harga_pangan-HK7U_large.jpg
Jaga Stabilitas Harga Pangan di Wilayah Bencana, BULOG dan Bapanas Dapat Apresiasi Mendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/11/3198044//shopee_super_awards_2025_bawa_penghargaan_langsung_di_depan_rumah_dan_kantor_para_pemenang-L8Tu_large.jpeg
Unik! Shopee Super Awards 2025 Bawa Penghargaan Langsung ke Kediaman Para Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197962//ulamm_pnm-Ur38_large.jpeg
PNM Dorong Pemberdayaan Program ULaMM untuk Menguatkan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197934//alfamart_hadirkan_100_ucollect_box-4s8D_large.jpeg
Alfamart Hadirkan 100 UCOllect Box, Permudah Setor Minyak Jelantah lewat Integrasi Alfagift–UCOllect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/11/3197894//pt_pegadaian_kanwil_x_jabar_berikan_bantuan_terhadap_warga_terdampak_bencana_tanah_longsor_di_cisarua-SuBl_large.jpeg
Gerak Cepat, Pegadaian Kanwil X Jabar Salurkan Bantuan ke Lokasi Bencana Longsor di Cisarua
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement