Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ramadhan Hari Kedua, Harga Beras hingga Gula Masih Mahal

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:50 WIB
Ramadhan Hari Kedua, Harga Beras hingga Gula Masih Mahal
Harga pangan di hari kedua Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar harga pangan di hari kedua Ramadhan. Sejumlah komoditas pangan, seperti beras,bawang merah, bawang putih bonggol, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu curah, jagung, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng, garam halus beryodium hingga tepung terigu kemasan non curah memang tengah mengalami kenaikan harga.

Hal itu tercermin dalam data panel harga pangan yang dilansir dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Rabu (14/3/2024).

Beras premium misalnya, yang secara terus menerus mengalami kenaikan harga hingga saat ini. Rata-rata harganya mencapai Rp18.890 per kg atau naik Rp2.410 atau 14,62% dari sebelumnya. Kenaikan harga beras medium ini pun telah merambah ke beberapa tempat.

Harga beras premium paling mahal dibanderol Rp26.000 per kg di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sedangkan, untuk yang paling murah dipatok Rp15.500 per kg di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Tidak hanya beras premium, beras medium juga turut mengalami kenaikan harga. Saat ini, beras medium dibanderol Rp17.090 atau naik 18,85% dibandingkan harga sebelumnya.

Harga bawang merah, bawang putih bonggol dan cabai rawit merah juga juga terus mengalami kenaikan, yang masing-masing kini dijual seharga Rp43.990, Rp44.410 dan Rp64.810 per kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement