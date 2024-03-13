Ramadhan Hari Kedua, Harga Beras hingga Gula Masih Mahal

JAKARTA – Daftar harga pangan di hari kedua Ramadhan. Sejumlah komoditas pangan, seperti beras,bawang merah, bawang putih bonggol, cabai rawit merah, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu curah, jagung, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng, garam halus beryodium hingga tepung terigu kemasan non curah memang tengah mengalami kenaikan harga.

Hal itu tercermin dalam data panel harga pangan yang dilansir dari website Badan Pangan nasional (Bapanas), Rabu (14/3/2024).

Beras premium misalnya, yang secara terus menerus mengalami kenaikan harga hingga saat ini. Rata-rata harganya mencapai Rp18.890 per kg atau naik Rp2.410 atau 14,62% dari sebelumnya. Kenaikan harga beras medium ini pun telah merambah ke beberapa tempat.

Harga beras premium paling mahal dibanderol Rp26.000 per kg di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sedangkan, untuk yang paling murah dipatok Rp15.500 per kg di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Tidak hanya beras premium, beras medium juga turut mengalami kenaikan harga. Saat ini, beras medium dibanderol Rp17.090 atau naik 18,85% dibandingkan harga sebelumnya.

Harga bawang merah, bawang putih bonggol dan cabai rawit merah juga juga terus mengalami kenaikan, yang masing-masing kini dijual seharga Rp43.990, Rp44.410 dan Rp64.810 per kg.