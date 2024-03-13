Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara IKEA Raup Cuan saat Ramadhan 2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |11:22 WIB
Ini Cara IKEA Raup Cuan saat Ramadhan 2024
Cara IKEA meraup cuan saat Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat bisa mendapatkan rekomendasi produk yang praktis dan fungsional dari IKEA. Selama Ramadhan, IKEA sebagai toko perabot serba ada menawarkan solusi berupa IKEA Ramadhan Shop.

“Sejalan dengan visi IKEA untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang, IKEA menghadirkan solusi berupa IKEA Ramadhan Shop yang menyediakan rekomendasi produk untuk segala aktivitas di bulan Ramadhan. Rekomendasi dibagi menjadi beberapa kategori pilihan perlengkapan rumah tangga yang meliputi kebutuhan ruang makan, kamar mandi, dekorasi ruang keluarga, dan ruang tidur yang telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan di saat perayaan Ramadhan dan Idul Fitri,” jelas PR&Communication Manager IKEA Indonesia Ririn Basuki, Rabu (13/4/2024).

Rayakan Momen Kebersamaan dan Berbagi dengan IKEA Ramadhan Shop Merayakan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri merupakan pengalaman yang selalu dinantikan. Akan tetapi, terkadang proses persiapannya cukup merepotkan karena diharuskan memenuhi berbagai kebutuhan rumah yang beragam dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, kali ini IKEA meluncurkan IKEA Ramadhan Shop yang praktis, fungsional serta dirancang khusus untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan di Indonesia selama musim Ramadhan dan Idul Fitri.

“Ramadhan dan Idul Fitri identik dengan merayakan momen kebersamaan dan berbagi dengan orang-orang terdekat. IKEA Ramadhan Shop tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perayaan, tetapi juga memudahkan pelanggan untuk berbagi inspirasi di momen penting ini. Setiap kategori rekomendasi produk terdiri koleksi barang-barang rumah tangga yang telah dikurasi dengan cermat, menggabungkan fungsionalitas dengan estetika modern untuk memenuhi beragam kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan,” jelas Ririn.

IKEA Ramadhan Shop menawarkan delapan macam kategori produk yang meliputi kebutuhan makan, mempersiapkan makanan, menyimpan makanan, dekorasi rumah hingga solusi kamar tidur. Setiap paket memiliki kisaran harga yang berbeda-beda sehingga pelanggan dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan bujet pengeluaran.

Halaman:
1 2
