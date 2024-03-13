Berburu Berkah Ramadhan Bersama Insight Investments Management di Aplikasi MotionTrade!

JAKARTA - Memasuki bulan penuh berkah, MNC Sekuritas bersama Insight Investments Management menggelar promo 'Berkah Ramadan' berupa cashback unit penyertaan reksa dana senilai total Rp2 juta untuk 20 nvestor pertama dan cashback unit penyertaan senilai Rp500.000 untuk 1 investor dengan subscription tertinggi.

Untuk mendapatkan cashback ini, investor harus melakukan pembelian salah satu produk reksa dana dari Insight Investments Management di aplikasi online trading MotionTrade, yaitu: I-Hajj Syariah Fund atau Insight Money Syariah dengan akumulasi minimum Rp10 juta selama periode program.

Adapun periode program berlangsung dari 13 Maret hingga 20 April 2024. Dengan mengikuti promo 'Berkah Ramadan', investor juga telah berpartisipasi dalam kegiatan CSR kemanusiaan.

Mari berburu dan berbagi berkah dengan mengikuti promo 'Berkah Ramadan' bersama Insight Investments Management di MotionTrade! Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses link bit.ly/promoIIMMT2

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

