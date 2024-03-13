Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berburu Berkah Ramadhan Bersama Insight Investments Management di Aplikasi MotionTrade!

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |09:38 WIB
Berburu Berkah Ramadhan Bersama Insight Investments Management di Aplikasi MotionTrade!
Berburu Berkah Ramadhan Bersama Insight Investments Management di Aplikasi MotionTrade
A
A
A

JAKARTA - Memasuki bulan penuh berkah, MNC Sekuritas bersama Insight Investments Management menggelar promo 'Berkah Ramadan' berupa cashback unit penyertaan reksa dana senilai total Rp2 juta untuk 20 nvestor pertama dan cashback unit penyertaan senilai Rp500.000 untuk 1 investor dengan subscription tertinggi.

Untuk mendapatkan cashback ini, investor harus melakukan pembelian salah satu produk reksa dana dari Insight Investments Management di aplikasi online trading MotionTrade, yaitu: I-Hajj Syariah Fund atau Insight Money Syariah dengan akumulasi minimum Rp10 juta selama periode program.

Adapun periode program berlangsung dari 13 Maret hingga 20 April 2024. Dengan mengikuti promo 'Berkah Ramadan', investor juga telah berpartisipasi dalam kegiatan CSR kemanusiaan.

Mari berburu dan berbagi berkah dengan mengikuti promo 'Berkah Ramadan' bersama Insight Investments Management di MotionTrade! Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses link bit.ly/promoIIMMT2

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement