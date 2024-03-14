Intip Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2024 Via Kereta Api, Kapal Laut dan Bus

JAKARTA - Intip cara daftar mudik gratis Kemenhub 2024 via kereta api, kapal laut, dan bus. Di mana pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan mudik gratis bagi masyarakat yang mau merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman.

Adapun pendaftaran mudik gratis Lebaran tahun ini sudah dibuka. Masyarakat yang mau mendaftar bisa mengecek informasinya di mudikgratis.dephub.go.id.

Lantas bagaimana cara daftar mudik gratis Kemenhub 2024 via kereta api, kapal laut dan bus.

Syarat mudik dengan kereta api:

- Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C.

- Wajib melakukan verifikasi ke Posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

- Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc.

- Bagi Peserta yang hanya mendaftarkan Sepeda Motor, diwajibkan memiliki /menunjukkan bukti Mudik moda transportasi lainnya.

- Sepeda Motor diserahkan H-1 atau satu hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor.

- Tidak diperkenankan menitipkan Helm dan Kaca Spion.

- BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan

Syarat mudik dengan kapal laut:

- Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C, STNK.

- Tidak membawa barang dalam ukuran atau jumlah berlebihan, yang dapat mengganggu mobilitas dan stabilitas saat mengendarai motor.

- Masing-masing peserta dan penumpang wajib membawa helm sebagai kelengkapan keselamatan wajib dalam berkendara.

- Verifikasi Calon Peserta Arus Mudik, mulai 15 Maret 2024, setiap hari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB (termasuk hari libur dan tanggal merah) di:

Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jl. Panaitan No. 105, Tanjung Priok – Jakarta Utara.