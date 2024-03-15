Fokus Kendaraan Listrik, KB Bank Tidak Biayai Industri Tak Ramah Lingkungan

JAKARTA - Entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan, KB Financial Group (KBFG), KB Bank fokus membangun ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong mengatakan, berdasarkan kesepakatan dengan entitas induk KBFG, pihaknya tidak akan lagi mendanai proyek-proyek di industri yang tidak ramah lingkungan. Misalnya seperti komoditas keras hasil ekstraksi yang dianggap mencemari lingkungan.

"Sesuai dengan arahan dari kantor pusat, kita juga tidak bisa lagi mendanai yang tidak ESG untuk beberapa industri," ujar Robby saat ditemui di Universitas ITB Ahmad Dahlan, Jumat (15/3/2024).

Lebih lanjut, Robby menjelaskan saat ini pihaknya juga sudah menjalin kerjasama dengan produsen mobil asal korea selatan Hyundai. Diketahui saat ini hyundai juga memproduksi beberapa tipe kendaraan listrik yang sudah dijual di Indonesia.

Sehingga kedepan, pembiayaan KB Bank akan difokuskan untuk membangun kelengkapan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Misalnya untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Meski demikian tidak sebatas untuk pembangunan ekosistem EV di tanah air, Robby menambahkan, KB Bank juga masih bisa untuk membiayai industri yang bergerak di sektor kesehatan hingga agrobisnis di tanah air.

"Industri industri yang kita support terutama untuk ESG, yang sudah jelas dan akan masuk kepada ekosistem EV, kita kerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk dengan hyundai, dan lainnya," tambah Robby.