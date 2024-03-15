Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fokus Kendaraan Listrik, KB Bank Tidak Biayai Industri Tak Ramah Lingkungan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |21:08 WIB
Fokus Kendaraan Listrik, KB Bank Tidak Biayai Industri Tak Ramah Lingkungan
Komitmen KB Bank Soal Pembiayaan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Entitas keuangan terbesar asal Korea Selatan, KB Financial Group (KBFG), KB Bank fokus membangun ekosistem kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong mengatakan, berdasarkan kesepakatan dengan entitas induk KBFG, pihaknya tidak akan lagi mendanai proyek-proyek di industri yang tidak ramah lingkungan. Misalnya seperti komoditas keras hasil ekstraksi yang dianggap mencemari lingkungan.

"Sesuai dengan arahan dari kantor pusat, kita juga tidak bisa lagi mendanai yang tidak ESG untuk beberapa industri," ujar Robby saat ditemui di Universitas ITB Ahmad Dahlan, Jumat (15/3/2024).

Lebih lanjut, Robby menjelaskan saat ini pihaknya juga sudah menjalin kerjasama dengan produsen mobil asal korea selatan Hyundai. Diketahui saat ini hyundai juga memproduksi beberapa tipe kendaraan listrik yang sudah dijual di Indonesia.

Sehingga kedepan, pembiayaan KB Bank akan difokuskan untuk membangun kelengkapan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Misalnya untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Meski demikian tidak sebatas untuk pembangunan ekosistem EV di tanah air, Robby menambahkan, KB Bank juga masih bisa untuk membiayai industri yang bergerak di sektor kesehatan hingga agrobisnis di tanah air.

"Industri industri yang kita support terutama untuk ESG, yang sudah jelas dan akan masuk kepada ekosistem EV, kita kerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk dengan hyundai, dan lainnya," tambah Robby.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement