Lewat Star Edu, KB Bank-ITB Ahmad Dahlan Tingkatkan Literasi Keuangan bagi Mahasiswa

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |20:23 WIB
JAKARTA - KB Bank bersama ITB Ahmad Dahlan menggelar program 'Star Edu' bagi para mahasiswa maupun para tenaga pengajar di universitas tersebut.

Langkah ini merupakan strategi perseroan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bagi para mahasiswa khususnya ITB Ahmad Dahlan. Sekaligus menjelaskan terkait ragam jenis produk keuangan yang saat ini hadir di Indonesia.

"Kegiatan ini untuk membantu Muhammadiyah ke depannya, kami memiliki lingkup yang sangat luas berkaitan dengan financial produk," ujar Strategic Director KB Bank Jung Ho Han, di ITB Ahmad Dahlan, Jumat (15/3/2024).

Lewat kerjasama yang dijalin dengan ITB Ahmad Dahlan ini, KB Bank juga sekaligus memberikan dukungan dengan menurunkan manajemen KB Bank untuk menjadi tenaga pengajar yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait produk-produk keuangan.

Komponen penting dari kemitraan ini dengan berfokus pada pemberdayaan para pengajar untuk mempersiapkan para siswa/i dalam menghadapi persaingan secara global khususnya di industri perbankan.

Program training ini akan dimulai pada Senin, 18 Maret 2024 hingga Rabu, 20 Maret 2024 dengan melibatkan 200 orang (dosen dan praktisi) sebagai partisipan.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong berharap dengan adanya kerjasama dengan ITB Ahmad Dahlan ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi para mahasiswa, dan umumnya masyarakat muhammadiyah.

