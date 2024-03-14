Transformasi Besar-besaran, KB Bank Fokus Beri Modal di 5 Sektor Utama Ini

KB Bank fokus menyalurkan modal usaha di lima sektor utama di Indonesia. (Foto: dok Instagram/KB Bank)

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) secara resmi melakukan rebranding, dan mengumumkan KB Bank sebagai nama merek dan logo Bank efektif per 3 Maret 2024. Menandai transformasi besar-besaran, perusahaan fokus menyalurkan modal usaha di lima sektor utama, yakni electric vehicle (EV), infrastruktur, agrikultur, kesehatan, dan UMKM.

Transformasi tersebut merupakan bagian dari strategi Perusahaan untuk memperkuat branding serta memadukan "Korea Best" dengan keunggulan Indonesia. Perusahaan juga tetap berpegang pada transparansi, kepercayaan, dan integritas. Sehingga menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk solusi kebutuhan layanan perbankan.

Perubahan ini menjadi penegasan kepada publik bahwa KB Bank merupakan bagian dari entitas keuangan terbesar Korea Selatan dengan total aset mencapai Rp14.040 triliun, yakni KB Financial Group (KBFG). Dengan demikian dapat memperkuat identitas KB Bank sebagai perbankan terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan rebranding ini bukan hanya sekadar mengubah nama maupun logo perusahaan, namun sebagai bukti bahwa KB Bank siap memberikan layanan terbaik bagi nasabah, terutama di lima sektor tersebut.

Tom, sapaan akrab Woo Yeul Lee, juga membeberkan sejumlah rencana besar yang akan dilaksanakan perusahaan setelah rebranding ini. Ia berujar bahwa salah satu rencana yang dimaksud, yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Tanah Air.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cukup baik dan akan terus berkembang, serta memiliki kekuatan di masa depan. Kami dari KB Bank ingin mendampingi pertumbuhan tersebut,” ujar Tom dalam keterangan resmi, Senin (4/3/ 2024).

KB Bank mempunyai jurus untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang. Tom mengungkapkan rencana KB Financial Group (KBFG) tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan memberikan pelayanan terbaik ke nasabah hingga meningkatkan taraf hidup.

"Tujuan kami memberi pelayanan terbaik untuk nasabah dan masyarakat Indonesia. Tak hanya lending dan funding, tapi nantinya bisa tingkatkan taraf hidup," katanya.