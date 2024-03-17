Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sempat Eror, BCA Mobile Sudah Kembali Normal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |20:13 WIB
Sempat Eror, BCA Mobile Sudah Kembali Normal
BCA Mobile Eror Kembali Normal (Foto: Okezone)
JAKARTA - Aplikasi mobile banking milik PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yaitu BCA Mobile yang sebelumnya tidak bisa digunakan, saat ini sudah kembali normal.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn menegaskan bahwa sehubungan dengan kendala yang dialami beberapa nasabah dalam mengakses layanan BCA mobile pada Minggu (17/3/2024), pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

"Saat ini BCA mobile sudah kembali normal," ungkap Hera saat dikonfirmasi MNC Portal, Minggu (17/3/2024).

Hera menambahkan, nasabah juga tetap dapat melakukan transaksi melalui aplikasi myBCA, KlikBCA (internet banking), ATM BCA, serta EDC.

"Dalam kesempatan ini, kami juga mengimbau kepada nasabah BCA untuk senantiasa berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan BCA. Jaga selalu kerahasiaan data perbankan Anda," tegas Hera.

