HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA Mobile Error Jelang Buka Puasa

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |17:53 WIB
BCA Mobile Error Jelang Buka Puasa
BCA Mobile Eror (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Layanan BCA mobile atau m-banking milik perbankan big caps ini dikabarkan kembali error pada pukul 16.30 WIB. Sejumlah warganet di aplikasi X mengeluhkan bahwa aplikasi m-BCA juga ikut tak bisa digunakan.

Menanggapi tersebut, admin @HaloBCA di X mengonfirmasi bahwa sejumlah layanan m-banking BCA memang sedang tidak dapat digunakan karena terkendala sistem dan jaringan.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait kendala tersebut masih dalam pengecekan oleh pihak terkait kami, sehingga kami sarankan menunggu dan mencoba secara berkala ya Bapak/Ibu Pelanggan," tulis akun @HaloBCA di X atau Twitter, Minggu (17/3/2024).

Untuk itu, admin BCA mengimbau kepada masyarakat yang hendak bertransaksi untuk berhati-hati dan waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BCA di tengah tak dapat digunakannya layanan m-Banking.

Halaman:
1 2
