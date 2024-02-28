Advertisement
MARKET UPDATE

Strategi Bos BCA Genjot KPR dan KKB

Pika Piqhaniah-Rabu, 28 Februari 2024 |16:46 WIB
JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Sepanjang 2023, outstanding KPR meningkat 11,7% YoY menjadi Rp121,8 triliun, dan KKB naik 20,8% YoY mencapai Rp56,9 triliun.

“Kami ingin menghadirkan peluang bagi para nasabah dan masyarakat untuk memiliki hunian impian, kendaraan idaman,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Rabu (28/2/2024).

Dia berharap BCA Expoversary 2024 bisa mendorong pertumbuhan KPR dan KKB perseroan tahun ini.

“Banyak penawaran menarik untuk berbagai kebutuhan nasabah mulai dari KKB, KPR, hingga Kredit Sepeda Motor (KSM),” tambahnya.

