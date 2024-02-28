Strategi Bos BCA Genjot KPR dan KKB

JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Sepanjang 2023, outstanding KPR meningkat 11,7% YoY menjadi Rp121,8 triliun, dan KKB naik 20,8% YoY mencapai Rp56,9 triliun.

“Kami ingin menghadirkan peluang bagi para nasabah dan masyarakat untuk memiliki hunian impian, kendaraan idaman,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Rabu (28/2/2024).

Dia berharap BCA Expoversary 2024 bisa mendorong pertumbuhan KPR dan KKB perseroan tahun ini.

BACA JUGA: BCA Bidik Kredit UMKM Tumbuh Double Digit di 2024

“Banyak penawaran menarik untuk berbagai kebutuhan nasabah mulai dari KKB, KPR, hingga Kredit Sepeda Motor (KSM),” tambahnya.